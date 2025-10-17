پخش زنده
وزیر حمل و نقل و صنایع مصر، از قصد دولت این کشور برای گسترش خطوط راه آهن به شهر مرزی رفح مصر با نوار غزه به منظور تسهیل جابجایی مردم و کمکهای بشردوستانه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ کامل الوزیر، در بیانیهای اعلام کرد یک خط آهن از شهر العریش به رفح در شمال سینا امتداد خواهد یافت.
وی به وجود مسیر زمینی قابل عبور بین دو شهر برای تسهیل ورود تجهیزات، کالاها و مصالح ساختمانی به نوار غزه اشاره کرد.
وزیر حمل و نقل مصر گفت: شرکتهای مصری وظیفه انتقال کالا، مصالح ساختمانی و حمل و نقل سنگین به نوار غزه را در حمایت از مردم فلسطین بر عهده خواهند گرفت.
وی افزود: مصر دست در دست برادران فلسطینی خود برای مشارکت در بازسازی نوار غزه تلاش میکند و با تمام توان خود برای دستیابی به این هدف تلاش خواهد کرد.
این وزیر مصری تأکید کرد: مشارکت مصر در بازسازی غزه صرفاً از انگیزههای بشردوستانه ناشی میشود، نه سود تجاری یا مادی.
کامل الوزیر گفت: قاهره به دنبال کمک به برادران خود است تا با جمعآوری آوار و بازسازی خانهها و مدارس برای احیای یک زندگی شرافتمندانه، زندگی عادی بتواند به نوار غزه بازگردد.
وزیر حمل و نقل و صنایع مصر تأکید کرد: این تلاشها به هیچ وجه بر بازار داخلی مصر تأثیری نخواهد گذاشت و شرکتهای مصری با ظرفیت کامل فعالیت میکنند و به صادرات به خارج از کشور ادامه میدهند.
الوزیر همچنین گفت: برخی از خطوط تولید سیمان که تعطیل شده بودند، فعالیت خود را از سر گرفتهاند و بخش قابل توجهی از صادرات به نوار غزه معطوف خواهد شد.
وی افزود: کشورش از ذخایر فراوان میلگرد برخوردار است و تولید سالانه آن تقریباً به ۹ میلیون تن میرسد، در حالی که مصرف داخلی تنها حدود ۷ میلیون تن است که این امر امکان صادرات تقریباً یک میلیون تن را برای تأمین نیازهای پروژههای بازسازی در غزه فراهم میکند.
وزیر حمل و نقل و صنایع مصر همچنین اشاره کرد: شرکتهای مصری روی اجرای پروژههای زیرساختی در این بخش از جمله جادهها و برق کار خواهند کرد.