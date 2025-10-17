به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از مسابقات ملی مهارت در نمایشگاه بین المللی اصفهان با اشاره به اینکه با تغییرات اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در نظام مهارت آموزی تحول بزرگی رخ می‌دهد، گفت: دسترسی همه نقاط کشور به یادگیری و مهارت آموزی، تنوع در رشته‌ها به ویژه فناوری‌های نوین و برتری مهارتی در دنیا سرفصل‌های این تغییرات است.

احمد میدری با اشاره به لزوم هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت مهارت آموزی در رشته‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای افزود: تحقق این امر مطابق با برنامه توسعه هفتم بیش از ۵۰ درصد است که باید با مشارکت همه سازمانها، نهاد‌ها و به ویژه بخش خصوصی و صنایع بزرگ تحقق یابد.

وی با انتقاد از نبود هنرستان تخصصی آموزش‌های هتل داری در قطب گردشگری کشور ادامه داد: هر استان باید با توجه به ظرفیت‌ها و نقاط قوت خود پایلوت و هاب تخصصی آموزش رشته‌های خاص باشد که بتواند با جذب استعداد‌های برتر در کشور و حتی در دنیا زمینه آموزش کارگران ماهر را فراهم کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح هم‌نوا در کشور خبر داد و گفت: با اجرای ابن طرح ارتباط بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش مهارتی دانش آموزان در رده‌های تحصیلی فراهم و زمینه تربیت نیروی کار برای رشد و توسعه کشور فراهم می‌شود.