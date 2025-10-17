همایش پیاده‌روی خانوادگی به منظور افزایش شور و نشاط در میان خانواده‌ها در شهر قنوات بخش مرکزی شهرستان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این همایش که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد، با باز‌های بومی، محلی مانند مسابقات ورزشی طناب کشی، دارت، ورزش زورخانه‌ای و کاراته همراه بود.

در کنار این باز‌های شاد و مفرج جشنواره غذا‌های سنتی هم برپا بود تا هنر دست هنرمندان روستایی و تولیدات و غذا‌های محلی هم به نمایش گذاشته شود.

در پایان همایش پیاده‌روی خانوادگی به قید قرعه به شرکت کنندگان هدایایی اهدا شد.