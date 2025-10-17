اولین نشست انجمن روسای دانشگاه‌های فلسطین – پاکستان در نهاد وابسته به سازمان همکاری اسلامی موسوم به کامستک برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این رویداد بیش از ۴۰ رئیس دانشگاه از سراسر پاکستان، شماری از سفرا، و نمایندگان عالی‌رتبه نهاد‌های دولتی و پژوهشی کشور‌های مختلف شرکت داشتند.

اولین نشست انجمن روسای دانشگاه‌های فلسطین – پاکستان در واقع روزنه‌ای از امید برای احیای آموزش و پژوهش در غزه به شمار می‌آید.

وزیر آموزش و پرورش پاکستان در این نشست گفت: از سوی کامستک، اختصاص پنج هزار بورس تحصیلی برای دانشجویان فلسطینی و اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه‌های پزشکی و فنی اعلام شد تا جوانان آسیب‌دیده از جنگ، بار دیگر در مسیر آینده‌ای آبرومند گام بردارند.

همچنین هیئتی هفت نفره از فلسطین در سفری یک‌هفته‌ای به پاکستان آمده است و از دانشگاه‌های اسلام‌آباد، فیصل‌آباد و لاهور بازدید خواهد کرد، اعضای این هیئت در زمینه پروژه‌های تازه همکاری علمی، تحقیقاتی و توسعه منابع انسانی با کارشناسان پاکستانی تبادل نظر می‌کنند.