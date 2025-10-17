پخش زنده
از توجه بیشتر به مقوله ورزش و تربیت بدنی تا توجه به صادرات و ایستادگی ایران در مقابل نظام سلطه از مهمترین محورهای سخنان ائمه جمعه استان یزد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه میبد در خطبههای نماز جمعه این هفته با بیان اینکه ما هم در استان یزد و شهرمان، صادرات در قلمروهای مختلف داریم، اظهار داشت: وظیفه دولت و دستگاههای مسئول این است که از مردم، صنعتگران و تولیدکنندگان برای صادرات به بیرون از استان و خارج از کشور حمایت کنند.
آیت الله اعرافی افزود: باید صنعتگران، کشاورزان و تولیدکنندگان استانداردها و کیفیت محصولاتشان را برای داخل و به ویژه برای صادر کردن به خارج کشور بسیار مهم بشمارند.
امامجمعه مهریز از خیران شهرستان بابت مشارکتهای عامالمنفعهشان در حوزههای ورزشی و سلامت قدردانی و از آنان خواست در ترویج و حمایت از ورزش عمومی و تأمین امکانات ورزشی برای مدارس و نسل جوان بیشتر وارد عمل شوند.
حجت الاسلام محی الدینی با انتقاد شدید از اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره ایران و منطقه، سخنان او را «مضحک» و «بیاعتبار» خواند و آنها را دروغ و تزویر توصیف کرد.
امام جمعه زارچ در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت سلامت جسم و ورزش، بر نقش آن در تصمیمگیریهای صحیح و زندگی مؤمنانه تأکید کرد.
حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به ضرورت تجهیز و تکمیل مجموعههای ورزشی شهرستان زارچ، خواستار اهتمام مسئولان برای پایان پروژههای نیمهتمام، به ویژه سالن ورزشی ورزشگاه شهید کریمی سرچشمه، شد.
امام جمعه بافق، با اشاره به هفته پیوند اولیاو مربیان به مسئله تربیت نسل آینده و نقش خانواده و معلمان اشاره کرد و گفت:پیوند والدین و مربیان در تربیت فرزندان برای آینده کشور بسیار ضروری است.
حجت الاسلام حسینی افزود: فرزندان بزرگ میشوند و زمانی زمام امور در دست این نسل خواهد بود، از همین الان آنان را دیندار تربیت کنید تا اگر پیر هم شدید، با اخلاق دینی، هوای شما را داشته باشند.
امام جمعه بهاباد با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه، گفت:کشورهای استکباری نمیتوانند هیچ موضوعی را بر ملت ایران تحمیل کنند.
حجت الاسلام ابراهیمی افزود: ملت ایران با یکصدایی و وحدت در برابر زورگوییهای آمریکا ایستاده و این ایستادگی را مایه عزت و افتخار خود میداند.
امامجمعه هرات با اشاره به سفر استاندار و هیئت همراه به شهرستان خاتم، از تلاشها و پیگیریهای فرماندار و همراهان در پیگیری پروژهها و مسائل شهرستان قدردانی کرد.
حجت الاسلام رضازاده خواستار تلاش برای عملیاتی شدن مصوبات شدو گفت: «امیدواریم مصوبات جلسات اداری به زودی به مرحله اجرا برسد تا مردم از نتایج ملموس آن بهرهمند شوند.»
امام جمعه اردکان به اهمیت ورزش در اسلام اشاره کرد و گفت: در این روزگار، نیاز به ورزش شدیداً احساس میشود.
حجت الاسلام شاکر افزود: به مسئولان یادآوری میشود همانطور که به ورزش قهرمانی اهمیت میدهند، زمینه ورزشهای همگانی را نیز به ویژه برای بانوان فراهم کنند.