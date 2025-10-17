به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران "مدیا اکسپو ۱۴۰۴" با هدف ایجاد هم‌افزایی میان فعالان حوزه رسانه، تبلیغات، عکاسی، فیلم‌سازی و تولید محتوا، از ۷ تا ۹ آبان‌ماه در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

این رویداد با مدیریت و دبیری الهام سادات حسینی، به‌عنوان نخستین بستر منسجم برای ارتباط مستقیم برندها، تولیدکنندگان تجهیزات، استودیوها، آموزشگاه‌ها و متخصصان حوزه رسانه طراحی شده است.

در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران، مجموعه‌ای از برند‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در حوزه تجهیزات فیلم‌سازی، عکاسی، نورپردازی، صدابرداری، چاپ، تبلیغات و استودیو حضور خواهند داشت.

در حاشیه این رویداد، علاوه بر بخش نمایشگاهی، برنامه‌هایی همچون نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه عکس، معرفی محصولات جدید برند‌ها و مسابقه بهترین ولاگ نمایشگاه با جوایز ارزنده برگزار می‌شود.

الهام حسینی دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: مدیا اکسپو فقط یک نمایشگاه نیست؛ جریانی‌ست برای رشد، آموزش و دیده شدن فعالان این صنعت. هدف ما این است که مدیا اکسپو به پایگاهی سالانه برای معرفی استعداد‌ها و توسعه صنعت رسانه در کشور تبدیل شود.

وی افزود:از جمله برند‌ها و شرکت‌های حاضر در این دوره می‌توان به سینما کالا، دیجی‌صدا، دیدگاه استور، الو تجهیزات، ایده‌آل، بویا، نانلایت، ادیکم و جمعی از آموزشگاه‌ها، استودیو‌ها و گروه‌های هنری اشاره کرد.

دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران اضافه کرد: این رویداد با حمایت و همکاری اتحادیه عکاسان و فیلم‌برداران کشور، انجمن عکاسان تبلیغاتی ایران، شرکت ایده‌آل، مجموعه سینما کالا و جمعی از فعالان صنفی و رسانه‌ای برگزار خواهد شد.

