هر ساله با فرا رسیدن فصل پاییز، طبق رسوم هر ساله در دو روستای سنقرآباد و قراقیه شهرستان درگزین از توابع استان همدان جشن شکرگزاری محصول گندم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این آیین مذهبی و سنتی حدود دو قرن است که در این دو روستا برگزار می شود و از شهرستان ها و استان های مجاور نیز در این مراسم شرکت می کنند.

در این مراسم باشکوه و صمیمی اهالی روستای سنقرآباد و قراقیه درگزین، اواخر مهر از مناطق مختلف کشور دور هم جمع می‌شوند، تا شکرانه نعمت‌های خداوند متعال را به جای آورند.

قربانی کردن، صله رحم، دید و بازدید و پخت نذری از رسوم اصلی این جشن است.