پخش زنده
امروز: -
امامان جمعه استان اظهار کردند: نبرد امروز جبهه استکبار با ملتهای مؤمن، نبرد شناختی و تسلط بر ذهن و قلبهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آنان به آتش بس در غزه اشاره کردند و افزودند باید از مکر دشمنان غافل نشد و با تقویت ایمان و حفظ روحیه مقاومت در برابر زیاده خواهی جبهه کفر ایستاد.
خطیبان جمعه استان در ادامه با انتقاد از گرانیها بر لزوم کنترل قیمتها و نظارت دقیق بر بازار تاکید کردند.
آنان با اشاره به میزبانی کردستان از مسابقات قرآن، انس با کلام الهی و پیروی از قرآن را موجب سعادت دنیا و آخرت دانستند.
رعایت تقوای الهی و عفاف حجاب، و پرهیز از اسراف و مدگرایی از دیگر فرازهای امامان جمعه استان در خطبههای نماز جمعه این هفته بود.