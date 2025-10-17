

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، آبی‌های پایتخت برای مصاف هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز از ساعت ۱۸ برابر مس رفسنجان صف‌آرایی خواهند کرد که ترکیب استقلال پیش از این دیدار نیز اعلام شد.

با نظر ساپینتو آبی‌پوشان با ترکیب زیر در زمین ظاهر خواهند شد:

فرعباسی، حردانی، آشورماتوف، فلاح، گودرزی، مونیر، رزاقی‌نیا، احمدی، کوشکی، سحرخیزان و یاسر آسانی