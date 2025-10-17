صادرات ۵۰ درصدی شیرینی و شکلات کشور از آذربایجان شرقی
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از تولید ۵۰ درصد شیرینی و شکلات صادراتی کشور در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، صابر پرنیان به مناسبت روز ملی صادرات گفت: ۲۹ مهر به عنوان روز ملی صادرات در تقویم کشور شناخته میشود. زمانی که از صادرات سخن میگوییم باید به یاد داشته باشیم که بسیاری از محصولات در ابتدای انقلاب اسلامی به کشور ما وارد میشد و حتی کالاهایی نظیر شیر و شکلات به صورت وارداتی در بازار وجود داشت.
وی افزود: در ۱۵ سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی با ایجاد تفکر حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی زمینهساز تحولی بزرگ در این عرصه شدند و امروز کشور ما به یکی از قطبهای صادراتی تبدیل شده است. در حال حاضر ایران به بیش از ۱۲۰ کشور صادرات انجام میدهد و این اتفاقات نتیجه سیاستهای اقتصادی مناسب و حمایتهای گسترده از تولید داخلی است.
وی تاکید کرد: استان آذربایجان شرقی یکی از استانهای مهم در زمینه تولید و صنعت است و در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ کارخانه جدید در این استان در حال ساخت و ساز است.
پرنیان با بیان اینکه آذربایجان شرقی در زمینه صادرات سیمان، فولاد و قطعات خودرو نیز جایگاه برجستهای دارد خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان آذربایجان شرقی رتبه چهارم یا پنجم صادرات سیمان در کشور را دارد و ۳۰ درصد از تولید فولاد ایران در این استان انجام میشود. همچنین ۲۰ درصد از باتریهای مورد نیاز کشور در یکی از کارخانههای اطراف تبریز تولید میشود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: ۵ درصد شیشه کشور و ۳۵ درصد قطعات خودرو در آذربایجان شرقی تولید میشود و بخش خصوصی در ایجاد این ظرفیتها نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.
وی از ساخت بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: پیشبینی میشود پروژه اقتصادی و تولیدی ۱۰ هزار هکتاری در این اراضی ساخته میشود که چندین هکتار آن تاکنون عملیاتی شده است.
پرنیان ادامه داد: آذربایجان شرقی ۷۰ درصد از قیر مورد نیاز کشور را تولید و به سایر نقاط صادر میکند و در تلاش است تا با افزایش ظرفیتهای خود، شرایط مطلوبی را برای مردم فراهم کند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اظهار کرد: اگرچه برخی نواقص و مشکلات در مسیر توسعه وجود دارد، اما ظرفیتهای استان از این مشکلات بیشتر است و ما در تلاش هستیم تا مردم از حداقلها بهرهمند شوند. تحریمها هرگز نمیتوانند روحیه مردم ما را تضعیف کنند. دولت نیز وظیفه دارد بسترهای مناسب برای تسهیل فرآیندها، سیاستگذاریهای درست و سادهسازی خدمات را فراهم کند که هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی نیز در این مسیر ضروری است.
وی در خصوص تولیدات لوازم خانگی بیان کرد: کالاهای تولیدی استان آذربایجان شرقی از نظر قیمت و کیفیت در حال رقابت با سایر تولیدات مشابه در بازارهای جهانی هستند و به کشورهای اطراف نیز صادر میشوند.