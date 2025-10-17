امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سیدمحمدصالح مهجور خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: دین اسلام جنبه‌های مختلف اخلاقی و انسانی را به خوبی رعایت کرده است و مسلمانان باید مراقب باشند با این بهانه‌ها کسی دست به تحریف دین نزند.

* نماز جمعه میناب

آیت الله ابراهیمی امام جمعه میناب با تاکید بر لزوم ریشه کنی فقر در این شهرستان گفت: آب سد و چاه‌ها خشک شده و با برنامه ریزی دقیق می‌توان برای میناب نیز از دریا آب تامین کرد همانگونه که به استان‌های مرکزی آب انتقال داده شد.

**نماز جمعه بندرلنگه

امام جمعه بندرلنگه با انتقاد از وضعیت پرواز‌های فرودگاه بندرلنگه خواستار افزایش پروازها، بویژه پرواز‌های خارجی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کیخا همچنین خواستار بهبود زیرساخت‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت نیرو‌های بومی در این بخش شد.

**نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه گفت: خانواده‌ها و مسئولان برای بهبود سطح تحصیلی دانش آموزان و ارتقای جایگاه علمی شهرستان در آزمون سراسری برنامه ریزی کنند.

*نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی امام جمعه قشم با انتقاد از گرانی و کم بودن نظارت در فروشگاه‌های قشم گفت: دستگاه‌های مسئول از جمله تعزیرات، اصناف و فرمانداری باید در این بخش نظارت بیشتری داشته باشند.

**نماز جمعه رودان

حجت الاسلام والمسلمین بارانی امام جمعه رودان با تشکر از دولت برای شرکت نکردن در اجلاس مصر گفت: اجلاس شرم الشیخ، سیرکی برای تحقیر سران دولت‌ها با میدان داری ترامپ بود.

**نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام والمسلمین دُری امام جمعه حاجی آباد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه ضرورت رشد علم و فناوری گفت: قدرت و ایستادگی امروز کشور در مقابل دشمنان نتیجه توسعه علمی کشور به دست جوانان در بخش‌های مختلف است.

بیشتر بخوانید: امام جمعه بندرعباس: ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیار است

**نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام والمسلمین ذاکری امام جمعه جاسک از مسئولان خواست استخر تعطیل‌شده جاسک را دوباره فعال کنند.

**نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان با اشاره به تحولات غزه گفت: پیروزی واقعی در نبرد نابرابر، سهم مردم غزه و جبهه مقاومت است.

*نمازجمعه سیریک

حجت الاسلام والمسلمین سالاری امام جمعه سیریک گفت: هزینه کردن در حوزه ورزش، درحقیقت سرمایه گذاری برای تربیت نسل انقلابی در گام دوم است.

**نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: عملیاتی شدن قانون تجارت مرزی، رونق بندری، ایجاد بازارچه مرزی، اشتغال و توسعه اقتصاد دریا محور را برای ساحل نشینان منطقه رقم می‌زند.

**نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام والمسلمین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: ایجاد زیر ساخت‌های ورزشی از جمله استخر‌های شنا در مجموعه‌های آموزشی و ورزشی در اولویت قرار گیرد.

**نماز جمعه توکهور وهشتبندی

حجت الاسلام والمسلمین پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: با توجه به آغاز فصل کشاورزی مسئولان برای صادرات محصولات کشاورزان برنامه ریزی کنند.

** نماز جمعه هرمز

حجت الاسلام و المسلمین رستاخیز امام جمعه هرمز میزبانی جزیره هرمز از المپیاد ورزشی استعداد‌های برتر کشور را فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ اصیل مردم هرمز برشمرد.