پخش زنده
امروز: -
امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سیدمحمدصالح مهجور خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: دین اسلام جنبههای مختلف اخلاقی و انسانی را به خوبی رعایت کرده است و مسلمانان باید مراقب باشند با این بهانهها کسی دست به تحریف دین نزند.
* نماز جمعه میناب
آیت الله ابراهیمی امام جمعه میناب با تاکید بر لزوم ریشه کنی فقر در این شهرستان گفت: آب سد و چاهها خشک شده و با برنامه ریزی دقیق میتوان برای میناب نیز از دریا آب تامین کرد همانگونه که به استانهای مرکزی آب انتقال داده شد.
**نماز جمعه بندرلنگه
امام جمعه بندرلنگه با انتقاد از وضعیت پروازهای فرودگاه بندرلنگه خواستار افزایش پروازها، بویژه پروازهای خارجی شد.
حجتالاسلام والمسلمین کیخا همچنین خواستار بهبود زیرساختهای ورزشی و استفاده از ظرفیت نیروهای بومی در این بخش شد.
**نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه گفت: خانوادهها و مسئولان برای بهبود سطح تحصیلی دانش آموزان و ارتقای جایگاه علمی شهرستان در آزمون سراسری برنامه ریزی کنند.
*نماز جمعه قشم
حجتالاسلام والمسلمین حاجبی امام جمعه قشم با انتقاد از گرانی و کم بودن نظارت در فروشگاههای قشم گفت: دستگاههای مسئول از جمله تعزیرات، اصناف و فرمانداری باید در این بخش نظارت بیشتری داشته باشند.
**نماز جمعه رودان
حجت الاسلام والمسلمین بارانی امام جمعه رودان با تشکر از دولت برای شرکت نکردن در اجلاس مصر گفت: اجلاس شرم الشیخ، سیرکی برای تحقیر سران دولتها با میدان داری ترامپ بود.
**نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام والمسلمین دُری امام جمعه حاجی آباد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه ضرورت رشد علم و فناوری گفت: قدرت و ایستادگی امروز کشور در مقابل دشمنان نتیجه توسعه علمی کشور به دست جوانان در بخشهای مختلف است.
بیشتر بخوانید: امام جمعه بندرعباس: ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان هوشیار است
**نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین ذاکری امام جمعه جاسک از مسئولان خواست استخر تعطیلشده جاسک را دوباره فعال کنند.
**نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام و المسلمین اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان با اشاره به تحولات غزه گفت: پیروزی واقعی در نبرد نابرابر، سهم مردم غزه و جبهه مقاومت است.
*نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین سالاری امام جمعه سیریک گفت: هزینه کردن در حوزه ورزش، درحقیقت سرمایه گذاری برای تربیت نسل انقلابی در گام دوم است.
**نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: عملیاتی شدن قانون تجارت مرزی، رونق بندری، ایجاد بازارچه مرزی، اشتغال و توسعه اقتصاد دریا محور را برای ساحل نشینان منطقه رقم میزند.
**نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام والمسلمین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: ایجاد زیر ساختهای ورزشی از جمله استخرهای شنا در مجموعههای آموزشی و ورزشی در اولویت قرار گیرد.
**نماز جمعه توکهور وهشتبندی
حجت الاسلام والمسلمین پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: با توجه به آغاز فصل کشاورزی مسئولان برای صادرات محصولات کشاورزان برنامه ریزی کنند.
** نماز جمعه هرمز
حجت الاسلام و المسلمین رستاخیز امام جمعه هرمز میزبانی جزیره هرمز از المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور را فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ اصیل مردم هرمز برشمرد.