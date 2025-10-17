مردم نوع دوست شهرستان زرقان، ۱۰۰ واحد خون در طرح حمایت ماندگار به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر زرقان گفت: در قالب طرح حمایت ماندگار و با همکاری خانه هلال غدیر، ۱۰۰ واحد خون سالم توسط داوطلبان و اهداکنندگان این شهرستان اهدا شد.

مهدی رنجبر افزود: این اقدام خداپسندانه با هدف ترویج فرهنگ اهدای مستمر و داوطلبانه خون انجام شد و مشارکت چشمگیر اعضای خانه هلال غدیر، جلوه‌ای از همدلی و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشت.

او ادامه داد: مسئولان این طرح ضمن قدردانی از مشارکت اهداکنندگان خون، بر تداوم برنامه‌های مشابه برای تأمین پایدار ذخایر خونی تأکید کردند.