مردم نوع دوست شهرستان زرقان، ۱۰۰ واحد خون در طرح حمایت ماندگار به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر زرقان گفت: در قالب طرح حمایت ماندگار و با همکاری خانه هلال غدیر، ۱۰۰ واحد خون سالم توسط داوطلبان و اهداکنندگان این شهرستان اهدا شد.
مهدی رنجبر افزود: این اقدام خداپسندانه با هدف ترویج فرهنگ اهدای مستمر و داوطلبانه خون انجام شد و مشارکت چشمگیر اعضای خانه هلال غدیر، جلوهای از همدلی و نوعدوستی را به نمایش گذاشت.
او ادامه داد: مسئولان این طرح ضمن قدردانی از مشارکت اهداکنندگان خون، بر تداوم برنامههای مشابه برای تأمین پایدار ذخایر خونی تأکید کردند.