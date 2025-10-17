پخش زنده
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان گفت: عملیات مقابله با شکارچیان زندهگیری پرندگان غیرمجاز در فصل بازگیری با جدیت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان از کشف تعدادی پرنده حمایت شده و غیرمجاز در فصل بازگیری در نوار ساحلی جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
الهام آبتین، سرپرست اداره کل سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نیکشهر در فصل بازگیری، تعدادی پرنده حمایت شده و غیرمجاز از متخلفین شکار و صید غیرمجاز کشف و ضبط شد.
وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست استان با آمادگی کامل در این فصل حضور فعال دارد و تمامی تلاش خود را برای حفظ امنیت زیستگاهها و گونههای در معرض تهدید به کار میبندد تا تخریب کوخههای شکار و شکار غیرمجاز به حداقل برسد.
سرپرست اداره کل تصریح کرد: نظارت و عملیات مقابله با شکارچیان زندهگیری پرندگان غیرمجاز در فصل بازگیری با جدیت ادامه دارد و با هرگونه فعالیت غیرمجاز به طور قانونی و قاطع برخورد خواهد شد.