به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سهیلا امامی با بیان اینکه این جشنواره فرصتی برای رشد استعداد‌های کودکانه در مسیر ارزش‌های اسلامی است، افزود: کودکان زیر هفت سال، مادران و مربیان از جمله گروه‌های هدف جشنواره هستند و تلاش شده است تا فعالیت‌ها به گونه‌ای طراحی شود که هم جنبه آموزشی و هم سرگرم‌کننده داشته باشد.

او گفت: موضوعات جشنواره شامل مناسبت‌های ملی مانند دهه فجر و دستاورد‌های انقلاب اسلامی، مناسبت‌های مذهبی، چون انتظار و عید غدیر، موضوعات قرآنی، ایثار و شهادت و سبک زندگی اسلامی است.

مسئول بسیج جامعه زنان اسدآباد تأکید کرد: این جشنواره در بخش های مختلف از جمله بخش کودک شامل قرآنی، نقالی، دکلمه‌خوانی و قصه‌گویی؛ بخش مادر، مربی و کودک شامل قصه‌گویی، سرود و نماهنگ گروهی و کاردستی؛ و بخش مربی شامل قصه‌سازی، بازی‌سازی، موشن و کلیپ برگزار می‌شود.

امامی تصریح کرد: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقمندان می‌توانند آثار خود را برای شرکت در جشنواره از طریق پیام به آیدی @Nahal_asd۱۴۰۴ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.