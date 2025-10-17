پخش زنده
امروز: -
اردوغان با اشاره به اینکه این کشور تلاش میکند توافق غزه به مبنایی برای صلح در منطقه باشد، از استمرار درگیریهای خونین در سودان ابراز ناراحتی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی تصریح کرد که این کشور تلاشهای خود را برای اینکه توافق غزه مبنایی برای صلح در منطقه باشد، ادامه خواهد داد.
وی ابراز داشت که ترکیه آماده است هر آنچه لازم است، انجام دهد تا غزه دوباره روی پای خود بایستد.
رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان کرد که به دلیل سابقه بدعهدیهای رژیم صهیونیستی، باید تمام اقدامات لازم برای تضمین ادامه اجرای توافق در مورد غزه انجام شود.
اردوغان همچنین به تحولات سودان نیز اشاره و تاکید کرد: درگیریها در سودان ما را به شدت آزار میدهد و امیدواریم ابتدا آتشبس برقرار شود و سپس صلح پایدار در این کشور حاکم گردد.