مرحله نهایی مسابقههای کشوری قرآن کریم سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، ویژه کارکنان و خانوادههای این سازمان به صورت داوری غیر حضوری در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مرحله نهایی مسابقههای قرآن کریم سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ویژه کارکنان و خانوادههای این سازمان در رشتههای حفظ، قرائت تحقیق و ترتیل، مفاهیم قرآن و اذان، روز ۲۴ مهر ویژه بانوان و امروز جمعه ۲۵ مهر ویژه آقایان به صورت غیر حضوری در ستاد سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع برگزار شد.
در مرحله اول این دوره از رقابتها ۸۰۰ نفر از متسابقان در سطح کل مجموعههای سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع رقابت کردند و تعداد ۵۸۳ نفر به مرحله نهایی مسابقهها راهیافتند.
از این تعداد ۷۲ نفر در گروه پسران، ۲۲۸ نفر در گروه آقایان شاغل، ۱۰ نفر در گروه کارکنان وظیفه، ۶۲ نفر در گروه فرزندان دختر، ۴۲ نفر در گروه بانوان شاغل و ۱۶۹ نفر در گروه همسران رقابت کردند.
داوری این دوره از رقابتها را در گروه آقایان: محمد گلکار، مهدی میرزائی، مهدی ملکی، علی شاپوری، محمد پورعاشوری، علی فربین و ابوالفضل قدیانی و در بخش بانوان: فاطمه ابراهیمی، فاطمه شیرازی، مریم امیریوسفی، زهرا صریحینژاد و زهرا بهاری عهدهدار هستند.