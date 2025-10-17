به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری مسابقات ملی مهارت به میزبانی اصفهان در نمایشگاه بین المللی این استان، برگزاری متوالی مسابقات ملی مهارت در اصفهان را نشان از ظرفیت فرهنگی، هنری و کارآفرینی این منطقه از کشور دانست وگفت: مسابقات ملی مهارت تنها یک رقابت مقطعی نیست بلکه باید بر مبنای ظرفیت‌های هر استان به یک جریان پایدار تبدیل شود.

احمد میدری با بیان اینکه برگزیدگان برتر این مسابقات به رقابت‌های جهانی اعزام می‌شوند، افزود: در بازار کار فرصت مطلوبی برای فعالان رشته‌های مختلف این مسابقات فراهم است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه فرایند شناسایی نخبگان مهارتی و تسهیل اشتغال آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۴ حکمی برای ارائه تسهیلات ویژه به این افراد پیش‌بینی شده تا مسیر اشتغال و کارآفرینی برای آنها هموار شود.

وی افزود: نگاه ویژه رییس جمهور به این حوزه، زمینه تغییرات بنیادین و تحول چشمگیر در نظام مهارتی کشور را فراهم کرده است.

احمد میدری با بیان اینکه افراد دارای مهارت بیکار نیستند و از درآمد مطلوب برخوردارند، گفت: فرهنگ مهارت آموزی علاوه بر بهره وری، رونق اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا زمانی که نگاه به مهارت آموزی تغییر نکند ارزش کار نیرو‌های ماهر در باور عمومی نهادینه نمی‌شود.

احمد میدری افزود: حمایت از قشر معلول با شیوه‌ای نوین در دستور کار قرار گرفته و سازمان تامین اجتماعی این طرح را به‌طور کامل اجرا کرده است.

بیست و دومین مسابقات ملی مهارت روز گذشته ۲۴ مهر با حضور رییس جمهور و هیئت همراه در اصفهان آغاز به کار کرد و تا ۲۷ مهرماه ادامه خواهد داشت.

۷۰۰ شرکت‌کننده از استان‌های کشور در این رقابت حضور دارند، علاوه بر این، ۶۰۰ نفر کارشناس نیز در این رقابت‌ها حضور دارند.