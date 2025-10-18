به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان جهرم گفت: در پی گزارشات ارسالی به پلیس، در یکی از منازل شهرستان جهرم، بلافاصله کارشناسان پس از بررسی‌های نامحسوس و با دستور قضایی و با همکاری دادگستری شهرستان ، ۷ دستگاه رمز ارز را از مکان مورد نظر کشف و برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی ارجاع شد.

محمد اکوان افزود: از مردم جهرم می‌خواهیم که با توجه به وضعیت ناترازی انرژی، هرگونه موارد مشکوک و یا افت ولتاژ‌های ناگهانی در محل سکونت خود را که مشکوک به نصب ماینر است به واحد حراست این مدیریت و یا عوامل امنیتی اطلاع دهند.