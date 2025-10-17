احیای اراضی دیم با خلاقیت کشاورز درهشهری
یکی از باغداران پرتلاش شهرستان درهشهر با استفاده از روشهای نوین آبیاری موفق شده است حدود دو و نیم هکتار از اراضی بایر و دیم را به باغی پربار از محصولات متنوع تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ داریوش اصل مرز، باغدار درهشهری، با همت و پشتکار مثال زدنی توانسته این اراضی را با مدیریت صحیح منابع آب و بهرهگیری از شیوههای نوین آبیاری احیا کند.
وی گفت: با اجرای طرح آبیاری نوین و صرفهجویی در مصرف آب، تاکنون حدود پنج هزار اصله درخت مثمر در این زمینها کاشتهام.
به گفته این کشاورز خلاق، مرکبات، زیتون، انجیر، بادام، گیاهان دارویی و حبوبات از مهمترین محصولات باغی و زراعی این مجموعه هستند.