استاندار چهارمحال و بختیاری در سفر به شهرستان کیار در جریان دغدغهها و درخواستهای مردم این منطقه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این سفر در راستای سیاست دولت چهاردهم مبنی برای حضور میدانی مسوولان در میان مردم و بررسی میدانی مسائل انجام شد؛ بازدید از طرحهای عمرانی، نشست با مدیران شهرستان و حضور در شورای اداری شهرستان از جمله برنامههای سفر یک روزه جعفر مردانی استانداری چهارمحال و بختیاری به شهرستان کیار است.
هدف از سفرهای شهرستانی استاندار چهارمحال و بختیاری حضور میدانی و شناسایی مسائل و مشکلات مردم، شناخت نقاط قوت و ضعف شهرستان و شنیدن بدون واسطه صدای مردم و پاسخ به مطالبات آنان است.
فرماندار کیار گفت: ۹۶ مصوبه برای توسعه این شهرستان در نشست مشترک شورای اداری استان و شهرستان مصوب شده است که تلاش میشود این مصوبهها با حضور مدیران ۲۰ دستگاه اجرایی تعیین تکلیف شوند.
محمد کاظم محمدی افزود: در این نشست مسائل کیار با محوریت طرحهای عمرانی و توسعهای مورد بررسی قرار میگیرد و انتظار میرود خروجی آن مصوبههای مؤثری برای سرعت بخشی در روند پیشرفت شهرستان باشد.
وی گفت: شهرستان کیار از نظر گردشگری، کشاورزی، دامداری و صنعت از قابلیتهای ویژهای برخوردار است که میتواند زمینهساز اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شود.