

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران که بامداد امروز (جمعه) برای برگزاری اردوی چهار روزه وارد بیشکک قرقیزستان شد، از ساعت ۱۷ امروز به وقت محلی نخستین جلسه تمرینی‌اش را در زمین چمن طبیعی آکادمی ملی فوتبال این شهر برگزار کرد.

پیش از شروع تمرین، ارمغان احمدی در در خصوص اهمیت ۲ بازی دوستانه پیش‌رو، در راه آماده‌سازی شاگردانش برای مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا نکاتی را ارائه کرد.

در ادامه پس از گرم کردن و تمرین روندو، بازیکنان به انجام حفظ توپ در یک سوم میانی پرداخته و تمرین ارسال از جناحین و گلزنی پایان بخش تمرین امروز بود.

نکته قابل توجه این بود قزقیزستانی‌ها تمرین تیم ملی نوجوانان را در محلی برگزار کردند که همزمان برخی تیم‌های باشگاهی و آکادمی در زمین‌های مجاور آن در حال تمرین بودند و به همین دلیل مربیان و بازیکنان این تیم‌ها، برای لحظاتی نظاره‌گر تمرین ملی‌پوشان کشورمان شدند. با این وجود اعضای تیم ملی بدون توجه به این موضوع و با انگیزه‌ای بالا، سعی در اجرای دقیق تدابیر مدنظر کادرفنی داشتند.

این تمرین به مدت ۴۵ دقیقه طول کشید.

نوجوانان ایران از ساعت ۱۸ فردا به وقت محلی نخستین بازی دوستانه خود را در ورزشگاه دولن اومورزوکوف مقابل قرقیزستان برگزار می‌کنند.