استاندار مرکزی: در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، تصمیم‌های لازم برای شماری از مصوبات شورای سال ۱۴۰۳ گرفته شد.

حمایت از بازوی توانمند دولت در تولید، تامین و صادرات؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در این جلسه، تعدادی از مصوبات شورای سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از این مصوبات با موانعی مواجه بودند که مقرر شد از مراجع ذی‌ربط پیگیری شوند و برخی دیگر به شورای ملی ارسال شده‌اند که پیگیری‌های لازم درباره آنها انجام خواهد شد.

مهدی زندیه وکیلی افزود: برخی مصوبات نیازمند اصلاح قانون و تغییر آیین‌نامه‌ها هستند و این موارد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

زندیه‌وکیلی ابراز داشت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از جلسات مهم استان محسوب می‌شود، زیرا بخش خصوصی به‌طور مستقیم فرصت دارد تا مسائل و مشکلات خود را با دستگاه‌های اجرایی مطرح و بررسی کند.

او گفت: در برخی موارد اصلاحات انجام می‌شود و در برخی دیگر ممکن است امکان اصلاح نباشد، اما نباید بی‌تفاوت بود و باید اقدامات لازم صورت گیرد.