جنبش حماس از میانجی‌ها خواست که روند آتش‌بس در نوار غزه تکمیل شود و همچنین خواستار مجازات عاملان جنایت جنگی و محاکمه آنها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از الجزیره، جنبش حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد: از واسطه‌ها می‌خواهیم که به نقش خود در پیگیری اجرای بند‌های باقی مانده توافق آتش بس عمل کنند.

در این بیانیه آمده است: ما خواهان فراهم کردن نیاز‌های مردم غزه و بازگشایی دو طرف گذرگاه رفح و آغاز فوری بازسازی غزه هستیم.

حماس افزود: ما خواهان تکمیل روند تشکیل کمیته پشتیبانی اجتماعی توسط طرف‌های مستقل هستیم که درخصوص آن‌ها توافق شده است تا کار خود برای اداره نوار غزه را آغاز کنند.

این جنبش همچنین خواستار مجازات عاملان جنایت جنگی و محاکمه آن‌ها شد.

پیش از این روزنامه معاریو به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی تایید کرد که ارتش این رژیم از ورود هرگونه تجهیزات که امکان آغاز عملیات اساسی بازسازی در نوار غزه را فراهم کند، جلوگیری می‌کند.

حماس در بیانیه‌ای افزود که بیرون کشیدن باقی اجساد به تجهیزات و ماشین‌آلات ویژه برای جابجایی آوار نیاز دارد، اما به دلیل جلوگیری اسرائیل از ورود این تجهیزات، در حال حاضر امکان استفاده از آنها فراهم نیست.

این جنبش تأکید کرد که هرگونه تأخیر در تحویل اجساد به کابینه نتانیاهو باز می‌گردد که با مانع‌تراشی و عدم فراهم کردن امکانات لازم، روند تحویل اجساد را کند کرده است.

حماس با اشاره به پایبندی خود به توافق، اعلام کرد که همچنان به تحویل تمام اجساد باقی‌مانده متعهد است، در حالی که نتانیاهو با تأخیر و مانع‌تراشی تلاش‌های مقاومت و اقدامات انسانی برای دسترسی به اجساد را مختل می‌کند.