حدیث بیت الهی و سمانه هدی اق قلعه ملی پوشان کشورمان در دسته ۸۶ کیلوگرم در هفتمین روز از رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان، به مصاف حریفان خود رفتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمانه هدی اق قلعه در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۱۰۸ کیلوگرمی شد. او در حرکت دوم و سوم از مهار وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی بازماند و در نهایت در جایگاه اول گروه سه این دسته وزنی قرار گرفت.

حدیث بیت الهی دیگر نماینده کشورمان در این دسته، در حرکت اول و دوم خود موفق به مهار وزنه ۱۰۰ و ۱۰۵ کیلوگرمی شد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۰۸ کیلوگرمی بازماند و در جایگاه چهارم گروه C ایستاد.

تیم ملی بزرگسالان کشورمان با ترکیب مهدیه محمدیان، فاطمه انصاری، زهرا اقایی سامانی، حدیث بیت الهی، سمانه هدی اق قلعه و نیکو روزبهانی و با هدایت مه‌سیما بابایی و سیده مریم حسینی در این رویداد حضور دارد.