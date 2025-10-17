به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سی و چهارمین یادواره شهدای شهر چلیچه با حضور گسترده آحاد مردم ولایتمدار و انقلابی، استاندار، مسئولین ادارات و خانواده معظم شهدا برگزار شد.

این مراسم معنوی برای گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر شهر چلیچه و تجلیل از شهید شاخص استان، سردار سهراب نوروزی، برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، با نکوداشت مقام شامخ شهدا، بر لزوم تداوم راه آنان و حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی، شهدا را چراغ راه هدایت ملت ایران دانست و بر لزوم پاسداشت آرمان‌های والای شهدا از سوی نسل جوان تأکید کرد.