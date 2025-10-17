پخش زنده
مسئول کمیته پرش با اسب هیات سوارکاری استان یزد: هفتمین دوره مسابقات استانی پرش با اسب در مجتمع سوارکاری صفائیه یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد نظری گفت: هفتمین دوره مسابقات استانی پرش با اسب روز جمعه در مجتمع سوارکاری صفائیه یزد برگزار شد.
وی افزود:در این رقابتها ۴۰ سوارکار از باشگاههای مختلف استان یزد در پنج رده فنی و سنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
مسئول کمیته پرش با اسب هیات سوارکاری استان یزد، هدف از برگزاری این مسابقات را، ارتقای سطح فنی سوارکاران و آمادهسازی آنان برای حضور در رقابتهای کشوری عنوان کرد.
در پایان این دوره از مسابقات، نفرات برتر هر رده معرفی و با اهدای لوح و جوایز از آنان تجلیل شد.