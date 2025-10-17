پایان المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی کشور در ایلام
مراسم اختتامیه هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی دختران کشور،در هتل زاگرس ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ این المپیاد ورزشی که از بیستوسوم مهرماه در ایلام آغاز شده بود، با حضور ۱۸۱ ورزشکار دختر از سراسر کشور برگزار شد، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
در این دوره از رقابتها، شرکتکنندگان در رشتههای تفنگ و تپانچه به رقابت پرداختند.
در پایان این المپیاد خانمها «ملیکا کوهی» و «فاطمه قناویز باف» هر دو از تهران و «الهام قائمی» از بوشهر به ترتیب بعنوان نفرات اول تا سوم رشته تفتگ انتخاب شدند.
در رشته تپانچه نیز «ریحانه غلامحسین» از استان مرکزی، «رژینا شرافت» از اصفهان و «فاطمه یوسفی» از بوشهر مقامهای اول تا سوم را کسب کردتد.
در رده تیمی نیز در رشته تفنگ تهران، فارس و اصفهان عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
در تپانچه نیز بوشهر اول و اصفهان و مرکزی دوم و سوم شدند.