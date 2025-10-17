رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت:همزمان با هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در مراغه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ناصر قهرمان گفت:همزمان با هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری با شرکت ۱۰۰ رکابزن برگزار شد.

قهرمان افزود: این همایش به مسافت ۵ کیلومتر از پارک سلامت آغاز و در پارک یادگاران مراغه به پایان رسید.

وی اضافه کرد: خردسال‌ترین رکاب زن این همایش ۴ سال و مسن‌ترین آن ۶۰ سال سن داشتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: این همایش با هدف توسعه ورزش همگانی و دوچرخه سواری و گرامیداشت هفته تربیت بدنی برگزار شد.

در پایان به قید قرعه از۲۰ دوچرخه سوار تجلیل شد.