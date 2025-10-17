دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با یک گل به سود آبی پوشان در جریان است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درهفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (جمعه) از ساعت ۱۸؛ تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس، میزبان مس رفسنجان بود که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال در جریان است.



ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب مس رفسنجان:

نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، سید مجید نصیری، احمدرضا زنده روح، دانیال جهانبخش، نومن کوردیچ، مهدی شریفی، ماتئوس کاستا، سامان نریمان جهان، امیر حسین جولانی و آرمان رمضانی

سرمربی: رسول خطیبی

لحظات حساس:

دقیقه یک: سیدمجید نصیری، مدافع پیش‌تاخته استقلال در پشت محوطه جریمه صاحب فرصت شد که ضربه او به شکل بسیار خطرناکی و با فاصله کم از بالای تیرک دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۸: یاسر آسانی از روی قوس محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه‌اش به شکل خطرناکی از بالای دروازه راهی اوت شد.

دقیقه ۱۰: مس روی یک ضدحمله صاحب فرصت شد که ضربه متئوس کاستا ابتدا به مدافعان استقلال خورد، اما در برگشت ضربه این بازیکن نیز خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۲: مهران احمدی که در میانه‌های میدان یک توپ را به دست آورده بود، پس از حرکت در عمق و عبور از مدافعان مس، توپ را در سمت راست به یاسر آسانی سپرد. وینگر اهل آلبانی استقلال در شرایطی که زنده روح را مقابلش داشت، با یک شوت غافلگیرکننده از گوشه محوطه جریمه به زاویه موافق، توپ را از کنار تیرک دروازه عبور داد و به گل نخست بازی تبدیل کرد.



دقیقه ۱۹: یاسر آسانی دقیقا از سمتی که توانسته بود دروازه مس را باز کند، اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به شکل خطرناکی از کنار تیرک عمودی دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۱: مونیر الحدادی نیز از سمت چپ دروازه مس را هدف گرفت که ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳۰: منیر الحدادی از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به شکل بسیار خطرناکی به تور کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: صالح حردانی از پشت محوطه جریمه شوت محکمی را روانه دروازه مس کرد که ضربه بسیار خطرناک او با برخورد به مدافعان، با فاصله کمی از کنار تیرک دروازه راهی کرنر شد.

دقیقه ۳۹: سعید سحرخیزان از سمت راست با یک نفوذ دیدنی وارد محوطه جریمه شد که ضربه او به شکل خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۴۱: امیرحسین جولانی از پشت محوطه جریمه ضربه‌ای را روانه دروازه استقلال کرد که از بالای دروازه راهی خارج از زمین شد.

دقیقه ۴۹: ارسال کرنر خطرناک یاسر آسانی به دهانه دروازه نصیب رستم آشورماتوف شد که مدافع استقلال اثری روی توپ گذاشت ولی میرزازاد در دو مرحله به سختی توانست توپ را مهار کند.

دقیقه ۵۱: استقلال صاحب یک ضربه کاشته شد که علیرضا کوشکی پشت توپ ایستاد. ضربه او را میرزازاد، گلر مس با مشت دور کرد.