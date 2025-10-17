به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای شهر قدس از مس رفسنجان پذیرایی کرد.

مسی‌ها بازی را خوب شروع کردند و موقعیت‌هایی روی دروازه میزبان ایجاد کردند، اما این شاگردان ساپینتو بودند که زودتر به گل رسیدند. یاسر آسانی فقط به دوازده دقیقه نیاز داشت که گل پیروزی بخش این دیدار را به ثمر برساند. این سومین گل فصل آسانی برای آبی‌های پایتخت بود.

در ادامه دو تیم موقعیت‌هایی را روی دروازه یک دیگر ایجاد کردند که سهم آبی‌ها بیشتر بود. در نهایت این دیدار با همان تک گل آسانی به پایان رسید.

از نکات جالب توجه این دیدار پایان محرومیت ریکاردو ساپینتو برای حضور در کنار زمین بود. او در روز بازگشت به نیمکت دومین برد فصل را دشت کرد.

از دیگر نکات دو تیم حدنصاب میزبان بود که بهبود پیدا کرد. استقلال تهران تا به حال به مس رفسنجان نباخته است.

استقلال پیش از این دیدار با ۷ امتیاز در رتبه هشتم و مس رفسنجان با ۵ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ایران قرار داشتند که با این پیروزی آبی‌پوشان ۱۰ امتیازی شدند و در رتبه دوم جدول رده بندی ایستادند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، سامان فلاح (۳۸- عارف آقاسی)، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی (۷۷- ابوالفضل زمانی)، منیر الحدادی، یاسر آسانی (۸۹- محمدحسین اسلامی)، علیرضا کوشکی (۷۷- موسی جنپو) و سعید سحرخیزان (۸۹- داکنز نازون) سرمربی: ریکاردو ساپینتو ترکیب مس رفسنجان: نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، سید مجید نصیری، احمدرضا زنده روح، دانیال جهانبخش، نومن کوردیچ (۴۶- میلاد فخرالدینی) مهدی شریفی (۸۵- محمدحسین کریم‌زاده)، متئوس کاستا (۸۵- امیرعلی نیک‌مهر)، سامان نریمان جهان (۶۶- علیرضا نقی‌زاده)، امیرحسین جولانی (۸۵- علی‌اکبر رنجبر) و آرمان رمضانی سرمربی: رسول خطیبی

داور: کوپال ناظمی

لحظات حساس:

دقیقه یک: سیدمجید نصیری، مدافع پیش‌تاخته استقلال در پشت محوطه جریمه صاحب فرصت شد که ضربه او به شکل بسیار خطرناکی و با فاصله کم از بالای تیرک دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۸: یاسر آسانی از روی قوس محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه‌اش به شکل خطرناکی از بالای دروازه راهی اوت شد.

دقیقه ۱۰: مس روی یک ضدحمله صاحب فرصت شد که ضربه متئوس کاستا ابتدا به مدافعان استقلال خورد، اما در برگشت ضربه این بازیکن نیز خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۲: مهران احمدی که در میانه‌های میدان یک توپ را به دست آورده بود، پس از حرکت در عمق و عبور از مدافعان مس، توپ را در سمت راست به یاسر آسانی سپرد. وینگر اهل آلبانی استقلال در شرایطی که زنده روح را مقابلش داشت، با یک شوت غافلگیرکننده از گوشه محوطه جریمه به زاویه موافق، توپ را از کنار تیرک دروازه عبور داد و به گل نخست بازی تبدیل کرد.



دقیقه ۱۹: یاسر آسانی دقیقا از سمتی که توانسته بود دروازه مس را باز کند، اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به شکل خطرناکی از کنار تیرک عمودی دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۱: مونیر الحدادی نیز از سمت چپ دروازه مس را هدف گرفت که ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳۰: منیر الحدادی از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به شکل بسیار خطرناکی به تور کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: صالح حردانی از پشت محوطه جریمه شوت محکمی را روانه دروازه مس کرد که ضربه بسیار خطرناک او با برخورد به مدافعان، با فاصله کمی از کنار تیرک دروازه راهی کرنر شد.

دقیقه ۳۹: سعید سحرخیزان از سمت راست با یک نفوذ دیدنی وارد محوطه جریمه شد که ضربه او به شکل خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۴۱: امیرحسین جولانی از پشت محوطه جریمه ضربه‌ای را روانه دروازه استقلال کرد که از بالای دروازه راهی خارج از زمین شد.

دقیقه ۴۹: ارسال کرنر خطرناک یاسر آسانی به دهانه دروازه نصیب رستم آشورماتوف شد که مدافع استقلال اثری روی توپ گذاشت ولی میرزازاد در دو مرحله به سختی توانست توپ را مهار کند.

دقیقه ۵۱: استقلال صاحب یک ضربه کاشته شد که علیرضا کوشکی پشت توپ ایستاد. ضربه او را میرزازاد، گلر مس با مشت دور کرد.

دقیقه ۶۳: روی اشتباه میلاد فخرالدینی بود که سعید سحرخیزان برای تیمش خلق موقعیت کرد. پاس در عرض او روی قوس پشت محوطه جریمه به مهران احمدی رسید که شوت او از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۴: حرکت خوب حسین گودرزی از سمت چپ و ارسال زمینی او به دهانه دروازه، پیش از آنکه توسط سحرخیزان به گل تبدیل شود، با تکل دیدنی ایمان سلیمی راهی کرنر شد.

دقیقه ۷۴: مس از کنار زمین صاحب یک ضربه کاشته شد که ارسال مستقیم جولانی به سمت دروازه استقلال با برخورد توپ به زمین همراه شد و فرعباسی با واکنشی به موقع توپ را دفع کرد.

دقیقه ۷۵: یک ارسال به روی دروازه و روی نقطه پنالتی با ضربه سر آرمان رمضانی همراه شد که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۸۱: استقلال در پشت محوطه جریمه صاحب ضربه کاشته شد که شوت یاسر آسانی با برخورد به دیواره دفاعی تغییر مسیر داد و روی دروازه فرود آمد.

دقیقه ۸۲: ارسال کرنر یاسر آسانی با ضربه سر ابوالفضل زمانی از کنار دروازه به بیرون رفت.