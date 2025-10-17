به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بخش تیمی ریکرو، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و تهران و در بخش تیمی کامپوند، زنجان، آذربایجان شرقی و تهران بر سکو‌های نخست تا سوم ایستادند.

همچنین در بخش انفرادی ریکرو روشنا سلامی از اصفهان، آوینا کشتکار از تهران و سایدا سلمانی از تهران و در بخش انفرادی کامپوند هلیا کاظمی از زنجان، هلیا حضرتیان از آذربایجان شرقی و تینا حیدری از زنجان نشان‌های طلا، نقره و برنز را به خود اختصاص دادند.

تیم همدان هم مقام چهارم این رقابت‌ها را کسب کرد.

در این دوره از رقابت‌ها که به مدت ۲ روز در همدان برگزار شد، ۱۱۵ دختر کماندار از ۲۷ استان در رده سنی زیر ۱۵ سال، با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برترین‌های این المپیاد برای حضور در مسابقات آسیایی و جهانی به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.