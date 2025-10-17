با گذشت چند ماه از افتتاح بازارچه‌های محلی میوه و تره بار و اقلام خوراکی در اراک، اثری از رونق پیش‌بینی شده نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ چند ماهی از افتتاح بازارچه‌های محلی میوه و تره بار و اقلام خوراکی در چند نقطه اراک می‌گذرد، اما با این حال این فضا‌های اقتصادی و رفاهی مردم به رونق پیش بینی شده نرسیدند.

ایجاد بازارچه‌های محلی پس از سال‌ها فرصتی برای تمرکز زدایی خرید مایحتاج مردم از مرکز شهر بود که همچنان موضوعی بر زمین مانده است.

به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اراک، تمرکز مراکز خرید میوه و تره‌بار در مرکز شهر، باعث ایجاد مشکلاتی از جمله ترافیک سنگین، اتلاف وقت شهروندان و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری شده است.

قربانی می‌گوید: توسعه بازارچه‌های محلی با برنامه‌ریزی شهرداری و حمایت شورای شهر و تخصیص اعتبارات لازم در دستور کار قرار گرفت که وابستگی به هسته شهر کاهش یابد.

تسهیل دسترسی ساکنان به اقلام مورد نیاز، کاهش سفر‌های درون‌شهری و تقویت اقتصاد محلی از اهداف این بازارچه‌ها با استفاده از تجربه موفق شهر‌هایی مانند مشهد، اصفهان و تهران بوده که نیاز به تعیین تکلیف دارد.

باید منتظر ماند و دید هدفگذاری ایجاد ۶۰ میدان میوه و تره‌بار در استان مرکزی با استفاده از تجربه اراک با این وضعیت این بازارچه‌ها به کجا ختم می‌شود؟