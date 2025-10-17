گروه جهادی سلامت علوی، به ۵٠٠ نفراز روستاییان شهرستان هرند خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول این گروه جهادی گفت: به همت گروه ٣٠ نفره سلامت علوی شامل پزشک، دندانپزشک و ماما، ۵۰۰ نفر از اهالی هفت روستای شهرستان هرند به مدت دو روز خدمات رایگان درمانی دریافت کردند.

سید پیمان مسئله گو افزود:در بخش دندانپزشکی این گروه ١٢ یونیت فعال، خدمات ترمیم، جراحی و کشیدن دندان را انجام دادند.

وی گفت: غربالگری فشار وقند خون، چشم پزشکی اطفال و مشاوره پزشکی باروری از دیگر خدمات این گروه جهادی بود.

سید پیمان مسئله گو افزود:این گروه جهادی از ابتدای امسال تا کنون به بیش از ۴٠٠٠ نفر در مناطق مختلف استان اصفهان خدمات رایگان ارائه داده‌اند.