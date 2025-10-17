دستگیری کلاهبردار حرفهای در تبریز
رئیس پلیس آگاهی آذربایجانشرقی از دستگیری کلاهبردار حرفهای که با استفاده از رسیدهای جعلی اقدام به کلاهبرداری از فروشگاهها کرده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.
وی افزود:کارآگاهان موفق شدند فردی را که با استفاده از رسیدهای بانکی جعلی اقدام به فریب فروشندگان میکرد شناسایی و دستگیر کنند. این متهم با نشان دادن رسیدهای جعلی کالا دریافت کرده و از محل متواری میشد. متهم در بازجوییهای اولیه به ۱۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵ میلیارد ریال اعتراف کرده است.