به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از رسید‌های جعلی بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود:کارآگاهان موفق شدند فردی را که با استفاده از رسید‌های بانکی جعلی اقدام به فریب فروشندگان می‌کرد شناسایی و دستگیر کنند. این متهم با نشان دادن رسید‌های جعلی کالا دریافت کرده و از محل متواری می‌شد. متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵ میلیارد ریال اعتراف کرده است.