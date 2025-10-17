به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات کاراته آزاد شهرستان‌های جنوب آذربایجان غربی در سبک کیوکوشین با حضور ۲۲۰ ورزشکار به میزبانی مهاباد برگزار شد.

این رقابت‌ها که به صورت سالانه در مهاباد برگزار می‌شود، امسال میزبان تیمی از استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق نیز بود.

پیش از این، هفته گذشته بخش بانوان این رقابت‌ها نیز برگزار شد که در آن تیم بانه به مقام نخست، تیم مهاباد دوم و تیم نقده سوم دست یافتند.