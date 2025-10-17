مسابقات کشتی لوچو قهرمانی کشور - کاشیکلا بابل

کشتی لوچو، ورزشی پهلوانی و کشتی سنتی استان مازندران است که در گذشته نه چندان دور بین پهلوانان محلی برگزار میشد، اما در سالهای اخیر استانهای دیگر کشور هم وارد میدان کشتی لوچو شدهاند که اولین دوره مسبقات قهرمانی کشتی لوچو کشور به مدت دو روز از پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ تا جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ با حضور چهار تیم از استانهای کشوربه نامهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، همدان و یک تیم از کشور تاجیکستان در اوزان ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و وزن آزاد سر پهلوانی بزرگسالان و پیشکسوتان در روستای کاشیکلای بندپی شرقی شهرستان بابل برگزار شد. جوایز این دوره از مسابقات شامل سه هزار دلار جوایز نقدی به قهرمان قهرمانان و همچنین چندین راس دام و سکههای طلا برای برندگان در نظر گرفته شده است.
عکاس :کیوان یوسف پوری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ - ۱۸:۴۱