تیم والیبال ساحلی کمتر از ۲۱ سال ایران در دومین مسابقه خود در قهرمانی جهان موفق به شکست آرژانتین شد تا صعودش به مرحله حذفی قطعی شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی شهر پوئبلا مکزیک برگزار میشود.
رقابتهای جدول اصلی گروه مردان این مسابقات با حضور ۳۲ تیم در هشت گروه از روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه آغاز شد و تیم ملی ایران (امیر علی قلعه نوی – حبیب ناصری) در گروه چهارم با اوکراین، آرژانتین و چین همگروه است.
ملیپوشان ساحلی ایران عصر امروز (جمعه ۲۵ مهر) در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف آرژانتین رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد.
تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال ایران در دو ست این دیدار با امتیاز مشابه ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسید تا صعودش به مرحله حذفی قطعی شود.
در دیگر دیدار همزمان این گروه نیز تیم اوکراین دو بر صفر با امتیازهای ۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۱ چین را شکست داد تا نخستین برد خود را ثبت کند.
شاگردان عبدالرئوف بستگانی از ساعت یک بامداد شنبه ۲۶ مهر در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف چین میرود و تیمهای آرژانتین و اوکراین مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.