ائمه جمعه استان مرکزی در خطبههای نماز به موضوع هجمه دشمنان به هویت و تمدن ایرانی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تبین مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و منطقه محور خطبههای نماز جمعه شهرستانهای استان مرکزی بود.
حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه با بیان اینکه: جامعهی نیازمند ادامه موفقیت های دانشمندان و متخصصان در بخشهای مختلف است، گفت: دشمنان امروز، موجودیت، هویت و تمدن ایرانی را مورد تهاجم قرار دادهاند؛ پس استفاده از مدیران باانگیزه و توانمند یکی از راههای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است.
----------
امام جمعه خمین با اشاره به اینکه اقتصاد قوی ستون پایدار اقتدار ملی کشور است، گفت: جامعهای موفق خواهد بود که بتواند رفاه مردم را با تکیه بر تولید ملی و بهرهوری بالا تأمین کند.
----------
حجت الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان با اشاره به سفر ترامپ به سرزمینهای اشغالی و بازدید از جنایتهای خود درغزه گفت: عدهای سالها میگفتند باید با آمریکا مذاکره شود ولی در حال حاضر به این نتیجه رسیدهاند که آمریکا شیطان بزرگ است و نباید به آنها اعتماد کرد.
---------
خطیب جمعه شازند گفت: تهدید نظامی و دعوت به مذاکره در قبال ایران عزتمند و مقتدر راهبرد دوگانه امریکاست، اما با توجه به بدعهدی آمریکایی و تشکیل گفتمان عمومی مبنی بر بیاعتمادی به آمریکا بایددر همه گروهها و جناحهای سیاسی صریح و شفاف صورت گیرد.
---------
حجت الاسلام دانشی امام جمعه آشتیان با اشاره به موضوع اقتصاد مبتنی بر ظرفیتهای داخلی و سرمایه انسانی کارآمد گفت: همانطور که در عرصههای دفاعی با اتکا به توان داخلی به موفقیت رسیدیم، در حوزه اقتصادی نیز باید با برنامهریزی دقیق و منسجم به توانمندی داخلی برسیم.
--------
امام جمعه زرندیه با قدردانی از اقدام انقلابی مسئولان برای عدم شرکت در نشست شرم الشیخ گفت: رئیس جمهور خودشیفته و نادان آمریکا با راه اندازی این کنفرانس و دعوت سران کشورهای منطقه به دنبال به رسمیت بخشی غده سرطانی اسرائیل و تحقیر سران کشورهای منطقه بود.
--------
امام جمعه محلات به سیاستهای خصمانه آمریکا نسبت به ایران اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور آمریکا دوباره سیاست نخ نمای ایرانهراسی در پیش گرفت و از جنایات وحشیانه اسرائیل و آمریکا در حمله به تأسیسات هستهای ایران حمایت کرده و گفته این اقدام زمینهساز صلح غزه شده است.
-------
امام جمعه دلیجان با اشاره به عدم شرکت ایران در اجلاس شرم الشیخ، گفت: اقدام ایران در تحریم اجلاس شرم الشیخ حرکتی صحیح و در راستای عدم پذیرش تحقیر کشور در مقابل استکبار بود.
-------
حجت الاسلام اجرایی امام جمعه تفرش به برخی توانمندیها و موفقیتهای کشور اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی قابل مقایسه با سالهای پیش از انقلاب نیست؛ امروز ایران به کشور قدرتمند در بخشهای مختلف تبدیل شده که نمونه بازر آن در جنگ ۱۲ روزه بر همگان مشخص شد.