پیشکسوتان استان در مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور ۱۳ نشان رنگارنگ در بخش تایم تریل انفرادی و استقامت جاده به دست آوردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات دوچرخه‌سواری خراسان رضوی گفت: در بخش استقامت جاده رده سنی ۶۰ تا ۶۴ سال حسن کریمی و در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال بهزاد ابراهیمی مقام نخست را کسب کردند.

مجید طهوریان عسکری افزود: در رده سنی ۵۵ تا ۵۹ سال حسن خدیوزاده و در رده سنی ۴۵ تا ۴۹ سال مسعود پورهمتی و در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال امید لزومی دوم شدند.

وی ادامه داد:در رده سنی ۷۰ سال به بالا جواد مهمان نواز، رده سنی ۶۵ تا ۶۹ سال سید یحیی عرب ثانوی و در رده سنی ۵۰ تا ۵۴ سال نیز علی چوبداری مقام سوم استقامت جاده را به دست آوردند.

طهوریان عسگری گفت: در رده سنی ۵۰ تا ۵۴ سال بخش تایم تریل انفرادی مهدی روزبهانه و در رده سنی ۶۰ تا ۶۴ سال حسن کریمی بر سکوی نخست ایستادند.

وی افزود: در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال امید لزومی دوم شد و در همین رده سنی بهزاد ابراهیمی مقام سوم را کسب کرد و در رده سنی ۷۰ سال به بالا جواد مهمان نواز بر سکوی سوم تایم تریل انفرادی ایستاد.

مسابقات دوچرخه سواری پیشکسوتان کشور دیروز در مشهد آغاز شد و امروز به پایان رسید.

این رقابت‌ها در مسیر بلوار قمر بنی‌هاشم تا بوستان کرامت واقع در شهرک شهید رجایی برگزار شد.