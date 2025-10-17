پخش زنده
نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اصغر جعفری روحی رئیس هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت:فرآیند انتخابات به صورت الکترونیکی اما حضوری از ساعت ۷ امروز ۲۵ مهر در ۸ حوزه آغاز شده و تا ساعت ۱۷ ادامه داشت اما با استقبال پرشور رای دهندگان زمانِ رای گیری تا ساعت ۱۹ تمدید شد و به محض پایان رای گیری با توجه به الکترونیکی بودن فرایند انتخابات منتخبین مشخص خواهند شد.