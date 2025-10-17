به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اصغر جعفری روحی رئیس هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت:فرآیند انتخابات به صورت الکترونیکی اما حضوری از ساعت ۷ امروز ۲۵ مهر در ۸ حوزه آغاز شده و تا ساعت ۱۷ ادامه داشت اما با استقبال پرشور رای دهندگان زمانِ رای گیری تا ساعت ۱۹ تمدید شد و به محض پایان رای گیری با توجه به الکترونیکی بودن فرایند انتخابات منتخبین مشخص خواهند شد.