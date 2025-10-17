پخش زنده
تیم یزد قهرمان هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر هاکی چمنی بانوان کشور شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر هاکی چمنی بانوان کشور با برگزاری دیدار نهایی و رده بندی به پایان رسید و تیم یزد در دیدار نهایی با پیروزی ۵ بر ۴ مقابل همدان به مقام قهرمانی دست یافت و همدان نایب قهرمان شد.
در آخرین روز رقابتها که با حضور عزتی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، علی آبادی نایب رئیس فدراسیون هاکی، آزادی ناظر مسابقات، ساسان قدیمی مدیر روابط عمومی فدراسیون، اردلانی رئیس هیات هاکی استان و زارعی نایب رییس بانوان استان کرمانشاه برگزار شد، در دیدار رده بندی تیم کردستان ۲ بر ۱ مقابل قم به پیروزی رسید و در جایگاه سوم قرار گرفت و قم چهارم شد.
تیمهای یزد و کردستان که جایگاه اول و سوم مسابقان را کسب نمودند در آمار آمایش سرزمینی لحاظ نشده بودند که از نکات قابل توجه رقابتها بود.
در شرایطی این رقابتها برگزار شد که رشته المپیکی هاکی در لحظات نهایی در المپیاد استعدادهای برتر اضافه شد و برگزاری بلافاصله پس از تاسیس زمین چمن تازه هاکی کرمانشاه توسط فدراسیون انجام شد که در نوبه خود منحصربهفرد میباشد.
تیمهای سمنان، خراسان رضوی، قزوین و گیلان به ترتیب در جایگاههای پنجم تا هشتم قرار گرفتند.