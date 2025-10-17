مدیر جهاد کشاورزی از آمادگی برای تخصیص اعتبار به منظور مرمت قنات‌های قدیمی خبر داد و تاکید کرد در صورت نیاز، منابع مالی مورد نیاز در اختیار روستا‌ها قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی مهاباد، بازسازی قنات‌های قدیمی، تامین سوخت کشاورزان و مقاوم‌سازی مساکن روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

دهیاران روستا‌های بخش مرکزی مهاباد در نشستی با حضور فرماندار ویژه، بخشدار مرکزی و مدیر جهاد کشاورزی، مهم‌ترین مسائل و مشکلات این بخش را مطرح کردند و برای رفع آنها راهکار‌هایی ارائه شد.

در این نشست، سلیمان پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد، با اشاره به مشکلات تامین سوخت ادوات کشاورزی و خانه‌باغ‌ها در آستانه فصل سرما، گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، کشاورزان در فصل سرما با مشکل تامین سوخت مواجه نخواهند بود.

وی همچنین افزود: موضوعاتی مانند آبیاری تحت فشار در دشت شهرویران، تعیین قیمت نهاده‌های دامی و سهمیه سوخت تراکتورداران نیز در این جلسه مطرح شد که قول مساعد برای پیگیری سریع آنها داده شده است.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد نیز در این نشست، دهیاران را بازوان توانمند دولت در تحقق مطالبات مردمی دانست و بر نقش موثر آنها در توسعه روستا‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی، خواستار اقدام سریع دهیاران برای جذب سهمیه تسهیلات مقاوم‌سازی شد و گفت: دهیاران باید در همه حوزه‌ها، پیگیر مسائل مردم باشند و با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه توسعه همه‌جانبه روستا‌ها را فراهم کنند.

در ادامه این جلسه، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد از آمادگی برای بازسازی قنات‌های قدیمی در روستا‌ها خبر داد و گفت: یکی از قنات‌های قدیمی روستا‌های مهاباد با ۲۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات بنیاد برکت بازسازی شده و در صورت نیاز، اعتبار لازم برای سایر قنات‌های قدیمی نیز تخصیص خواهد یافت.

بایزید حسن‌پور همچنین افزود: در سال جاری بیش از ۴۳۹۲ تن کود شیمیایی در بین کشاورزان توزیع شده و در حال حاضر کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

در این جلسه، دهیاران با بیان مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف روستا‌های خود، بر تسریع در روند رسیدگی به مسائل تاکید کردند.

بخش مرکزی مهاباد دارای ۶۸ دهیاری است و مسئولان حاضر در نشست با تاکید بر تعامل و همکاری بیشتر، توسعه پایدار روستا‌ها را از اولویت‌های اصلی عنوان کردند.