به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ شهرام طولابی نژاد گفت: در پی چند فقره شکایت شهروندان مبنی سرقت منزل، ماموارن کلانتری ۱۱ شهید رجائی تحقیقات اولیه خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: ماموران در اقدامات صورت گرفته، چهار سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردکان در پایان افزود: متهمان در بازجویی ها، به چهار فقره سرقت اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.