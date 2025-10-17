در مراسمی، به مناسبت روز جهانی پست با اهدا لوح سپاس و هدیه از ماموران پست و تلاشگران عرصه پست شهرستان ماکو تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فتاح زاده مدیر کل پست استان آذربایجان غربی در این مراسم از اجرای طرح ملی جی نف (GNAF) یا پایگاه نظام ملی آدرس گذاری مکان محور کشور، در حوزه طرح نشانی استاندارد مکانی ملی برای ایجاد دسترسی آسان و سریع به اطلاعات و خدمات خبر داد و گفت: این طرح در قالب طرح‌های هوشمند سازی اجرا شده و در قالب این طرح یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی مکان برای هر فرد و شهروند اختصاص می‌یابد.

وی تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امورات مردم، کاهش حضوری مردم در ادارات و به طور کلی تسریع در امور مردم را از جمله مزایای این طرح اعلام کرد.

مدیر کل پست استان آذربایجانغربی با بیان اینکه در قالب اجرای این طرح ۶۰ درصد اطلاعات استان جمع آوری شده است گفت: شهرستان ماکو از جمله شهرستان‌های است که اجرای این طرح هنوز به طور کامل اجرا و به اتمام نرسیده است.

فتا ح زاده همچنین از سر گیری مبادلات پستی با کشور‌های اروپایی و ترکیه در مرز بازرگان خبر داد و گفت: سال‌های گذشته در این مرز بین ایران و ترکیه مبادله پستی صورت می‌گرفت که بعد از چندین سال وقفه، ارسال مرسولات پستی از مرز بازرگان بین ایران و ترکیه از سر گرفته خواهد شد.

مدیر کل پست استان با اشاره به مجوز واردات کالا به منطقه آزاد ماکو به راه اندازی تجارت الکترونیک بین الملل اشاره کرد و گفت: به سبب فعالیت‌های تجاری و افزایش آن در این منطقه برای ارسال مرسولات و بسته‌های پستی کارخانه‌های تولیدی این منطقه به اقصی نقاط کشور، پیشرفته‌ترین تکنولوژی بسته بندی پست در منطقه آزاد ماکو استقرار خواهد یافت.

حجت الاسلام سید محمد هاشمی امام جمعه ماکو هم در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های تلاشگران عرصه پست در رساندن بسته‌ها و محموله‌های پستی مردم، بر تلاش بیشتر برای رشد و توسعه صنعت دیجیتال در کشور تاکید کرد.