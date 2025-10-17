پخش زنده
امروز: -
سرمربی شمس آذر قزوین، گفت:بعد از تعطیلات تمریناتمان را آغاز کردیم تا بتوانیم سه امتیاز این بازی را در قزوین حفظ کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید رضایی، سرمربی شمس آذر قزوین، در نشست خبری پیش از بازی با فجر سپاسی افزود: تمام تلاشمان را میکنیم تا دل مردم ساری، هواداران خوبمان و همه کسانی که از ما حمایت میکنند، شاد شود.
سرمربی شمس آذر درباره بازیهای گذشته افزود:در دیدارهای قبلی برای کسب سه امتیاز تلاش کردیم و بازی باکیفیتی هم ارائه دادیم، اما متأسفانه عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا نتیجه دلخواه حاصل نشود.
وی عنوان کرد: از عملکرد تیم رضایت دارم. در اراک موقعیتهای خوبی داشتیم، وقتی VAR نیست، حقمان خورده میشود؛ وقتی هست هم باز حقمان ضایع میشود.
رضایی با انتقاد از شرایط داوری گفت:شمس آذر قزوین چرا باید اشتباه داوری ببیند؟ بازیها باید در روزهای تعطیل برگزار شود تا بتوانیم از میزبانی بهتر استفاده کنیم.
وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه داوریها نه نجیب هستند، نه پاک، نه سالم. ما اعتراض داریم. اگر VAR وجود دارد، چرا باز هم حقمان خورده میشود.
او همچنین به غیبت بازیکنان کلیدی اشاره کرد: مهدی محمدی، میلاد سورکی و صایب محبی را در اختیار نداریم، اگر اشتباه کنیم، نمیتوانیم از نفرات جایگزین به خوبی استفاده کنیم.
در پایان، رضایی تأکید کرد: دوره شلوغکاری گذشته. حالا هر تیمی که کیفیت بالاتری داشته باشد، باید حقش را بگیرد و به حقدار برسد.