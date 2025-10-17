به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید رضایی، سرمربی شمس آذر قزوین، در نشست خبری پیش از بازی با فجر سپاسی افزود: تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا دل مردم ساری، هواداران خوب‌مان و همه کسانی که از ما حمایت می‌کنند، شاد شود.

سرمربی شمس آذر درباره بازی‌های گذشته افزود:در دیدار‌های قبلی برای کسب سه امتیاز تلاش کردیم و بازی باکیفیتی هم ارائه دادیم، اما متأسفانه عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا نتیجه دلخواه حاصل نشود.

وی عنوان کرد: از عملکرد تیم رضایت دارم. در اراک موقعیت‌های خوبی داشتیم، وقتی VAR نیست، حق‌مان خورده می‌شود؛ وقتی هست هم باز حق‌مان ضایع می‌شود.

رضایی با انتقاد از شرایط داوری گفت:شمس آذر قزوین چرا باید اشتباه داوری ببیند؟ بازی‌ها باید در روز‌های تعطیل برگزار شود تا بتوانیم از میزبانی بهتر استفاده کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه داوری‌ها نه نجیب هستند، نه پاک، نه سالم. ما اعتراض داریم. اگر VAR وجود دارد، چرا باز هم حق‌مان خورده می‌شود.

او همچنین به غیبت بازیکنان کلیدی اشاره کرد: مهدی محمدی، میلاد سورکی و صایب محبی را در اختیار نداریم، اگر اشتباه کنیم، نمی‌توانیم از نفرات جایگزین به خوبی استفاده کنیم.

در پایان، رضایی تأکید کرد: دوره شلوغ‌کاری گذشته. حالا هر تیمی که کیفیت بالاتری داشته باشد، باید حقش را بگیرد و به حق‌دار برسد.