فرمانداران مهاباد و سردشت روز شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور یافته و بهصورت مستقیم به سوالات شهروندان پاسخ خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرمانداران شهرستانهای مهاباد و سردشت روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ بهصورت مستقیم در سامانه سامد حضور یافته و به سؤالات مردم پاسخ میدهند.
بر اساس هماهنگی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد، این اقدام با هدف تحقق حقوق شهروندی و استمرار تعامل بین مردم و مسئولان صورت میگیرد.
فرمانداران مهاباد و سردشت از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه، از طریق تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد به صورت تلفنی به درخواستها و مشکلات مردم پاسخ خواهند داد.