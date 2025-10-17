فرمانداران مهاباد و سردشت روز شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور یافته و به‌صورت مستقیم به سوالات شهروندان پاسخ خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرمانداران شهرستان‌های مهاباد و سردشت روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به‌صورت مستقیم در سامانه سامد حضور یافته و به سؤالات مردم پاسخ می‌دهند.

بر اساس هماهنگی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد، این اقدام با هدف تحقق حقوق شهروندی و استمرار تعامل بین مردم و مسئولان صورت می‌گیرد.

فرمانداران مهاباد و سردشت از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه، از طریق تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد به صورت تلفنی به درخواست‌ها و مشکلات مردم پاسخ خواهند داد.