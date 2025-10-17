

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین دیدار تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان برابر لبنان از مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال کمتر از ۱۷ سال دختران امروز (جمعه ۲۵ مهر) از ساعت ۱۶:۴۵ به وقت تهران برگزار شد و در نهایت این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود لبنان به پایان رسید.

تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان در این مرحله به مصاف تیم‌های عربستان، کویت و لبنان رفت و در نهایت با دو پیروزی برابر عربستان، کویت و یک شکست برابر کویت از صعود به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ – چین بازماند.