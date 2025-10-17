به دلیل تداوم گرد و غبار تمامی مقاطع آموزشی در شهرستان مشهد در روز شنبه ۲۶ مهرماه، تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، بنا به تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار استان خراسان رضوی در پی تداوم آلودگی هوا و براساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر افزایش و ماندگاری آلاینده‌های گرد و غبار، تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) در نواحی ۷گانه مشهد، تبادکان، رضویه و احمدآباد در روز شنبه ۲۶ مهرماه، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است..

بر این اساس، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود و تمامی فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد در روز شنبه ممنوع است.

همه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند نمود.

مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی و برای کلیه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های مشمول لازم الاجرا است.