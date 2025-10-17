پخش زنده
در این بسته اخبار گوناگون از شهرهای مختلف استان را ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون اداره اوقاف و امور خیریه بیجار از برگزاری محافل انس با قرآن در آستانه چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در این شهرستان خبرداد
-------------------------------
به مناسبت هفته تربیت بدنی، طرح ملی گلگشت با حضور ۱۵۰ نفر از بانوان قروهای برگزار شد.
----------------------------
مردم شهر چناره مریوان در یک دوره آموزشی با راههای ایمنی و مقابله با بلایای طبیعی و غیر طبیعی آشنا شدند.
----------------------------
با هدف خدمت رسانی مطلوب ساختمان خیر ساز در بیمارستان فجر مریوان به بهره برداری رسید.
این طرح با زیربنای ۶۴ مترمربع و با هزینهای بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان احداث شده است.
----------------------
قنبری شهردار سریش آباد از بهسازی و آسفالت ۳۷ هزار متر مربع از معابر این شهر با اعتبار بیش از هفت میلیارد تومان خبرداد.
---